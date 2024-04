Il Corvo | il reboot è stato posticipato | ecco quando potremo vederlo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Chi attende trepidante di vedere ildi Il, interpretato da Bill Skarsgård e diretto da Rupert Sanders, dovrà aspettare ancora un po’. Lionsgate ha rivelato sul sito Deadline che l’uscita del film slitta dal 7 giugno al 23 agosto 2024. Nella sua nuova data di rilascio, il progetto si scontrerà con l’esordio alla regia di Zoë Kravitz, per Amazon MGM, il thriller Blink Twice, e con il film religioso The Forge dei fratelli Kendrick, per Sony. The Crow, basato sulla graphic novel originale di James O’Barr, segue le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs), che vengono brutalmente assassinatei demoni dell’oscuro passato di lui li raggiungono. Bill Skarsgård nella prima immagine di Il, fonte: InstagramAvendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando sé ...