(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Leonardo Botta Amo la Puglia, quasi quanto la mia Campania. In Puglia passo spesso le mie vacanze (ormai posso dire di conoscerla a fondo, dal Gargano alla punta del Salento). E da molto tempo seguo le sue vicende politiche, direi da quando un suo leader di sinistra, dal linguaggio forbito e fascinoso anche se un po’ “supercazzolato”, Nichi Vendola, diventò inaspettatamente presidente battendo il giovane ma potentissimo uscente Raffaele Fitto. A quando un bravo procuratore antimafia, Michele Emiliano, si affermò sulla scena politica prima come sindaco die poi come governatore. Fino a quando il suo testimone alla guida del capoluogo pugliese fu raccolto da un appassionato ingegnere già assessore ai Lavori pubblici, Antonio Decaro (del quale imparai a conoscere e ad apprezzare le empatiche dirette social all’epoca del Covid), poi divenuto anche stimato ...

Il caso Bari dimostra che il potere logora chi ce l'ha. Perciò dico: il terzo mandato è un errore - Ero (e resto) convinto che l'esperienza pugliese del centro-sinistra restituisca un bilancio positivo: Bari e la Puglia sono oggi, secondo molti osservatori, migliori e più vivibili, sicuramente più ...

