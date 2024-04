Idratazione | preziosa alleata per il benessere e la salute di ogni donna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, spiega come una correttasia importante per ilfemminile, dalla gravidanza alla menopausa, fino alladella pelle. Milano, 10 aprile 2024 – L’acqua svolge molteplici funzioni benefiche per il nostro organismo: può contribuire a mantenere in forma corpo e mente, a favorire la digestione e