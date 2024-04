Idea nuova pista Fra ’conservatori’ e possibilisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Se ci fosse unada utilizzare 365 giorni all’anno sarebbe certo una cosa positiva. Sulla fattibilità non so quanto, almeno attualmente, sia possibile. Vanno capite le condizioni", sostiene il capitano dell’Onda Alessandro Toscano su un tema che torna ogni primavera quando piove. E se proprio dovesse nascere un circuito per tutte le stagioni nuovo di zecca il dirigente non ha dubbi: "Lo farei assolutamente per la Piazza. S’investe molto durante l’anno, basta guardare solo per una giornata di addestramento a Mociano le risorse necessarie. Tanto vale, nel caso di nuovo tracciato, andare in tale direzione". "E’ il Comune che si sa regolare di conseguenza – premette il capitano del Nicchio Marco Bruni –, ma se è obbligatorio il protocollo e i cavalli devono correre per poter essere presentati in Piazza bisogna che ci siano le possibilità di farlo anche in un anno ...