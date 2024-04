IA e commercio | così Londra chiama l’Italia Parla il Lord Mayor Mainelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Vogliamo garantire che l’intelligenza artificiale sia regolamentata in modo responsabile, ma anche che non ostacoli inutilmente gli scambi commerciali”. Are a Formiche.net è Michael, economista di origini italiane,diper il biennio 2023-2024, ambasciatore della City e dei servizi finanziari del Regno Unito. Il “primo cittadino” dello storico quartiere finanziario, reduce da una missione in Cina perre in particolare di pensioni con il vicepresidente Han Zheng, è in Italia per alcuni incontri. Lo intervistiamo tra gli stand del Salone del Risparmio. Quando sidi intelligenza artificiale il suo principale timore è proprio l’impatto sul, anche alla luce della centralità dinel ...