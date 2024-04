I social usati per ricostruire il delitto Foto e messaggi audio nelle chat

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Laura Valdesi SIENA "Erano spaventati delle notizie circolate sulla stampa, dopo la morte di Anna Maria Burrini. Temevano di essere controllati. Emerge dalle intercettazioni", ha svelato il pm Sara Faina nella requisitoria fiume al termine della quale ha chiesto l’ergastolo per zio e nipote. L’uno a suo dire autore materiale dello strangolamento della pensionata di 81 anni, il 26 settembre 2022, l’altra presente nell’abitazione al momento del. E proprio con lo zio, grazie alle indicazioni fornite dall’inquilino della Burrini, autrice del piano per stordire l’anziana e "depredarla di tutti i suoi beni". Richiesta netta e forte quella della procura, nella storia giudiziaria recente non si ricordano due ergastoli per lo stesso omicidio chiesti dalla pubblica accusa. Dunque rischiano grosso il 41enne ucraino, che lavorava come operaio saldatore, e la nipote ...