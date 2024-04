I regali di Stefano De Martino per gli 11 anni di Santiago | dalla bici vintage alla maglia del Napoli

Auguri a Santiago. Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla sua festa di compleanno - «A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato». Questo il messaggio ...iodonna

Milan-Roma, il pronostico di Europa League: X nel parziale, occhio al marcatore - La Roma dal suo canto proverà a riprendere il ritmo del gol, proprio come successo nella gara di andata contro il Brighton, sfida in cui i giallorossi hanno messo a segno più reti complessive delle ...footballnews24

Un ficus in regalo alla scuola Volta in nome di Falcone - A Cologno Monzese, donato un ficus in onore di Giovanni Falcone nel contesto del progetto nazionale Un albero per il futuro. Studenti coinvolti nella difesa ambientale e nella lotta alle mafie.ilgiorno