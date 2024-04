I recuperi di stasera Fortitudo-Treviglio vale il 2° posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024)si giocano duenella fase a orologio, dovuti all’ultima pausa per le nazionali. Alle 20.30, dunque, vanno in campoBologna e, ma anche Cento e Trapani. Due partite che non incidono sulla corsa per il primo: Bologna non può più raggiungere Forlì (50 punti); mentre Trapani (54) è certa della vetta del girone Verde da tempo. Il rilievo è per le altre posizioni nella griglia playoff: la(42 punti) non deve sbagliare se vuole portarsi a +2 su Udine, vanificando così gli scontri diretti favorevoli ai friulani. Importante: chi arriverà terza sarà poi nel tabellone playoff dell’Unieuro, la seconda in quello di Trapani., allenata dall’ex Virtus (e Forlì) Giorgio Valli, va al PalaDozza vedendo la possibilità di ...