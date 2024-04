I programmi in tv oggi | 10 aprile 2024 | film e intrattenimento

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Su Rai Due Delitti in Paradiso, su Canale 5 Vanina – Un Commissario a Catania. Guida aiTv della serata del 10Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 10? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Il meglio di te. Antonio e Nicole sono una coppia che ha vissuto brillantemente la loro storia matrimoniale. Nonostante il loro rapporto scintillante, le asperità della vita li ha allontanati bruscamente, relegandoli ad esistenze ricolme di rabbia e delusione. Ora Antonio è malato e Nicole decide di fare un passo indietro e ritornare. Su Rai 4 ...

Vanina - Un vicequestore a Catania (10 aprile): Giusy Buscemi apre il suo cuore a Manfredi, ma Paolo torna da lei - Le anticipazioni della terza puntata della serie di Canale 5, in onda stasera 10 aprile: ecco cosa affronterà Vanina, tra indagini e problemi d'amore.libero

Ascolti tv martedì 9 aprile: chi ha vinto tra La signora delle rose, Belve e la Champions League - Chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film La signora delle rose in onda su Rai1, la partita di Champions League, Real Madrid - Manchester City, trasmessa ...fanpage

Imperia, consigliere comunale Casano: «Aggredito per aver parlato di eventi avversi in relazione all’aumento di morti improvvise» - «Non sono stato in grado di concludere il mio intervento dove chiedevo che vengano presi in esame dei programmi di screening sui più giovani per possibili cardiopatie latenti secondarie ai sieri a mRn ...riviera24