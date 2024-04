I problemi del serbo e la necessità di aspettarlo Mutazione Milenkovic Quel muro di cemento divenuto cartongesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lo pensavamo diarmato e adesso che in più occasioni si è dimostrato friabile come, siamo tutti a chiederci cosa gli sia successo. La caduta delpotrebbe infatti essere il titolo di un film ipotetico che sta andando sugli schermi da inizio campionato e che, analogamente alle pellicole delle sorelle Wachowski o di David Linch, la maggior parte del pubblico viola in sala stenta a comprendere. Perché Nikolada Belgrado, stopperone di 195 centimetri di ampiezza per 95 chili di stazza, è il mistero oscuro di questo momento viola. A Firenze il nostro arrivò nell’estate del 2017 grazie a un assegno di 5 milioni versato al Partizan. Siccome il calcio è fatto anche di suggestioni, a lui appiccicarono l’etichetta suggestivissima di "nuovo Vidic". Il campo rivelò poi ...