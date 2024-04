I Pinguini “milionari“ dicono 33 e puntano gli stadi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per iTattici Nucleari non dev’essere facile rimanere il gruppo della porta accanto. O anche solo darne l’impressione. È una vera e propria impresa mantenere intatta l’allure un po’ naif della band di provincia che ce l’ha fatta davanti ad un’agendaa come quella che dal trionfale (doppio) giro di concerti del 2022 ha consegnato il sestetto bergamasco aglidel 2023, per poi riportarlo nelle arene nel 2024 e, notizia di queste ultime ore, di nuovo neglinel 2025. Sempre all’insegna del sold-out. Il filmato che nel finale del Non Perdiamoci Mica Di Vista - Fake News Indoor Tour, trentatré show destinati a tenere gli eroi di Ringo Starr sulla strada fino al 29 maggio approdato ieri e l’altra sera tra le gradinate in deliquio del Forum di Assago, invita tutti ad assicurarsi un biglietto ...