I nuovi menu dei ristoranti dei grandi alberghi d' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La cucina è sempre più luogo centrale deisparsi in tuttanon fosse altro che, si sa, siamo un paese di persone che hanno nella gola il grande punto debole. Ed è anche per il nostro cibo che moltissimi stranieri scelgono il belpaese come luogo di vacanza. Ed isi stanno facendo trovare pronti davanti alle richieste del mercato disempre più curati ed innovativi con ichef impegnati a creare menù diversi per ogni stagione. IL SERENO Il Sereno di Torno, sul lago di Como, riapre i battenti. L’albergo guidato da Luis Contreras, fratello maggiore di quello di St. Barthélemy, ufficializza la nuova stagione con tante conferme e alcune importanti novità. Se, infatti, alla guida del Lobby Bar vi sarà sempre il bar ...