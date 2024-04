I mille poteri dell’omeopatia in occasione della sua giornata mondiale

I miei voti a Meloni: cento per capacità, sincerità zero. Per non dire del tatto usato con Mattarella: Capacità mediatiche Mille! E' la sua massima specializzazione. Non fa nulla, non parte nemmeno, se ... ma senza i più importanti poteri che hai adesso Quelli passeranno a me (che certamente li saprò ...

La Turchia sta per archiviare per sempre Erdoan: A sorridere è il principale partito di opposizione, il CHP, erede dopo mille travasi e mutamenti di ... 52enne, musulmano praticante ma convinto della separazione dei poteri tra Stato e religione (una ...