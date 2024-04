I lavori su ponte all’Abate | chiusura totale il 21 maggio Ecco dove passeranno i camion

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pescia (Pistoia), 10 aprile 2024 – La Sala del Grillo era piena, un centinaio di persone si sono presentate per ascoltare quello che veniva detto da tecnici e amministratori locali su un tema caldo come quello di. A rappresentare il Comune di Pescia c’erano il sindaco Riccardo Franchi e il vice Luca Tridente, con la consigliera provinciale con delega alla Viabilità Lisa Amidei, l’ingegnere Carlo Chioni, e Nicola Tesi, che precedentemente aveva la delega e in passato ha seguito da vicino la questione. Iinizieranno il 15 aprile, ladelè prevista, per adesso, il 21, ma i tecnici stanno valutando con l’azienda specializzata che eseguirà il lavoro, la garfagnina Intersonda, la possibilità di rimandare la ...