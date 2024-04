I guanti elettronici impermeabili un giorno potrebbero aiutare i subacquei a comunicare con la superficie

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un nuovo strumento per la comunicazione sottomarina I ricercatori hanno sviluppato un guanto elettronico impermeabile che potrebbe rivoluzionare la comunicazione tra i. Questo guanto, chiamato "guanto per il riconoscimento dei gesti delle mani" (GRG), è alimentato da intelligenza artificiale e sensori che rispondono a specifici gesti manuali.con laattraverso gesti manuali Il GRG è progettato per consentire aiditra loro e con le persone sulle barche inutilizzando segnali manuali. Grazie a sensori e impulsi elettrici generati dai gesti delle mani, è possibile tradurre i segnali in parole attraverso un computer, migliorando