I disturbi dell’alimentazione aumentano | l’età diminuisce

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Amore e odio, passione e scontento: il rapporto con il cibo è spesso idilliaco, molte volte causa di malesseri e incomprensioni. In un Paese che in larga parte si ritiene portatore dell’idea e della sostanza della buona cucina, è impossibile ignorare quali sono i “lati oscuri” di una cultura del cibo che spinge sempre di più verso gli eccessi, complici modelli e standard sociali spesso irraggiungibili. Gli ultimi dati condivisi dal Ministero della Salute a marzo 2024 mostrano come gli accessi alle cure perdella nutrizione esiano aumentati quasi del quaranta per cento. Idella nutrizione e(Dna), come l’anoressia, la bulimia nervosa e il binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata) stanno diventando temi di sanità pubblica di crescente importanza, che ...