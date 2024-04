I conti del governo Bruxelles difende Roma sul Def ma è scontro sui tempi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In Italia infuria la polemica e fioccano accuse di ogni tipo contro ilreo di aver presentato un Def monco. "È un documento da Camere sciolte", tuona il presidente dei senatori democratici, Francesco Boccia. "È vergognoso che, a causa delle elezioni europee, non ci sia un quadro programmatico", attacca il capo di Azione, Carlo Calenda. A sorpresa, are l’esecutivo di Giorgia Meloni arriva l’ombrello europeo: "Diversi Stati presenteranno un Def snello". Parola della portavoce della Commissione europea per gli Affari economici, Veerle Nuyts, che poi ne spiega i motivi ripetendo di fatto la giustificazione offerta da Palazzo Chigi: "Ci troviamo in una situazione per cui le vecchie regole del Patto di stabilità vengono riformate: in questo periodo di transizione non si richiederà agli Stati membri di rispettare le linee guida sul formato ...