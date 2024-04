I cerchi grafici di Sandro Trincanato per sottolineare le magnetiche ed energetiche connessioni tra realtà e individuo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per alcuni artisti la necessità di sintonizzarsi sulle vibrazioni più alte di tutto ciò che li circonda, spingendoli a porsi in posizione di ascolto nei confronti delle energie sottili in grado di costituire un universo parallelo a quello più pragmatico, si traduce in stili per lo più astratti o informali, attraverso i quali riescono a rappresentare l’inspiegabile, tutto ciò che razionalmente non sarebbe neanche percepibile. Il modo di raccontare queste energie si modifica sulla base della singola indole espressiva di ciascun autore, armonizzandosi con la sensibilità ma anche con lo stile più conforme a un istinto che non può che manifestarsi in maniera assolutamente personale. Il protagonista di oggi si sintonizza su quelle sensazioni che non trovano sostegno con la logica ma che riescono a concretizzarsi nell’irrazionale mondo artistico in cui lascia l’impulso creativo libero di ...