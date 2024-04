I carabinieri del Nas di Salerno sequestrano 24 tonnellate di alimenti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nel corso di tre mesi di controlli sulla sicurezza alimentare nelle province di Avellino, Benevento e, Idel Nas dihanno sequestrato 24dinon tracciati per un valore di 146 mila euro. Sono state comminate 182 sanzioni per 62mila euro e 78 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria. In particolare, durante le festività pasquali, sono state sequestrate 230 pastiere, prodotti dolciari, cioccolato, formaggi e carni privi della documentazione attestante la provenienza.