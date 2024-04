I 5 Stelle chiedono conto a Gualtieri degli scavi per lo stadio di Pietralata | i permessi non ci sono

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Acominciati gliarcheologici per lodella Roma. "Dal cartello esposto si evince come non ci siano ida parte di Roma Capitale di effettuare i lavori; in merito farò tutte le verifiche del caso con un'interrogazione in Aula Giulio Cesare perché tutti i cittadini abbiano informazioni corrette e trasparenti e vengano ascoltati dall'Amministrazione capitolina", ha spiegato a Fanpage.it il consigliere capitolino del Movimento 5Daniele Diaco.