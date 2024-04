I 172 anni della Polizia | Piantedosi | in prima linea anche nel garantire il dissenso Gli auguri di Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cerimonie in tutta Italia per il 172esimoversario dalla fondazionedi Stato. “Esserci sempre” è il motto degli e delle agenti inper la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. La giornata è iniziata a Roma, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del ministro dell’Interno Matteoe del CapoVittorio Pisani. Festadi Stato a piazza del Popolo Poi, alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa epiù alte cariche dello Stato, si è svolta la solenne cerimonia in Piazza del Popolo. Qui è stata conferita dal presidenteRepubblica Mattarella la medaglia d’oro al valor ...