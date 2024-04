Harry e Meghan | tensioni nella coppia “lui vuole portare la famiglia a Londra a maggio | lei pretende delle scuse dai reali”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)scalpita dall’America e mette pressione alla moglieMarkle affinché ceda. L’occasione per il ritorno aha una data precisa: l’8. In quella circostanza si terràcattedrale di St. Paul la cerimonia di apertura del decennale degli Invictus Games, l’evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra.è sempre stato al fianco dell’organizzazione e ha sempre supportato gli Invictus Games ed è per questo motivo che vorrebbe che con lui andasse anche laal completo. Sino ad ora i ritorni “a casa” disono stati fugaci e giusto il tempo di un saluto o una visita (di 45 minuti), l’ultima volta dopo la diagnosi del padre per il tumore alla prostata. Secondo i tabloid,...

Il principe Harry infuriato con il padre , il Re Carlo III d’Inghilterra. Ancora Indiscrezioni di fuoco sui complicati rapporti tra i membri della famiglia reale. Come se non bastassero i problemi di ... (caffeinamagazine)

Da sempre ben vista e amata per i modi garbati che ricordano la suocera Lady D, questa volta la duchessa Kate fa un bel balzo in avanti in classifica posizionandosi al primo posto in solitaria ... (ilgiornaleditalia)

Harry e Meghan tenuti all'oscuro sulla salute di Kate, il Palazzo non si fida - Quel che non si conosceva fino a ora è che perfino Harry e Meghan non sanno nulla della cognata, ossia se è in via di guarigione oppure no, dal momento che Kensington Palace non darebbe loro ...msn

Kate Middleton supera William, è al primo posto fra i reali più popolari - Kate Middleton ha sostituito William come membro reale più popolare del Regno Unito. Un nuovo sondaggio di YouGov ha rilevato che tre quarti degli inglesi (76%) hanno una visione positiva della princi ...adnkronos

Harry infuriato con Carlo per un commento su Meghan: cosa si sono detti - A quanto pare il principe Harry si sarebbe infuriato per un commento infelice fatto da Re Carlo. Ma di cosa si tratta A quanto pare si tratterebbe del fatto di pagare per Meghan, stando alle ultime..ilmattino