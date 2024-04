Hair care personalizzata dal 6 al 10 maggio | ecco dove a Milano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Bar e Yves Rocher insieme per un progetto unico a favore della bellezza dei capelli. I dettagli Il 6, 7 e 10Yves Rocher, fondatore della Cosmétique Végétale® dal 1959, approda nel suggestivo ed aestheticBar di Via Turati aper comuniil mondo dell’Expertise Botanica. Tre giorni in cui sarà possibile prenotare un appuntamento per conoscere tutte le lineedel brand e sottoporsi ad un’approfondita analisi del capello che permetterà di identifi, insieme al supporto di una expert, l’routine più adatta. Forti di una grande expertise e materie prime naturali senza solfati o siliconi, tutte le linee per capelli di Yves Rocher sono state studiate per ...