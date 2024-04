Hailee Steinfeld affianca Michael B Jordan per un film a tema vampiri

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il nuovosuidi Ryan Coogler ha una nuova aggiunta al cast, che affiancheràB.. Dopo aver partecipato alla serie tv MCU Occhio di Falco, l’attrice entra a far parte di un nuovo progetto, un thriller sovrannaturale, di cui non si ha ancora un titolo, diretto dallo stesso regista di Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever.B.è il protagonista di questo nuovo lungometraggio horror, ma non il solo assieme allaad aver partecipato al MCU. Di recente è stato riportato che anche Wumni Mosaku, l’attrice di B-15 nella serie MCU Loki, è stata presa per un ruolo nel. Ma all’interno di questo ricco cast fa la sua presenza anche Delroy Lindo, che ...