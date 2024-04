HAIKYU!! The Dumpster Battle | il film anime al cinema anche in Italia | da Crunchyroll

(Di mercoledì 10 aprile 2024)!! The, campione d'incassi al boxoffice giapponese, arrivainal(doppiato e sottotitolato), per conto della piattaforma. Ecco la datana di distribuzione.

Per celebrare il 10° anniversario della celebre serie anime, l'attesissimo film sul mondo della pallavolo HAIKYU!! The Dumpster Battle approda nei cinema italiani grazie a Crunchyroll e Sony Pictures ... (movieplayer)

The Beach Boys news - Regia di Frank Marshall, Thom Zimny . Un film Genere Documentario - USA , 2024 , Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13 ...mymovies

