Gyokeres al posto di Osimhen? Annuncio bomba dell’agente!

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Viktorsarà uno di principali uomini mercato della prossima estate. Accostato al Napoli, è intervenuto l’agente che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito. Il Napoli si appresta a cambiare volto in attacco. Con l’addio quasi certo di Victor, e Giovanni Simeone sempre più lontano dalla permanenza, gli azzurri dovranno guardarsi attorno in cerca di valide alternative. L’unica certezza rimane Khvicha Kvaratskhelia, al quale dovrà essere affiancato al più presto un nuovo numero 9. Sono tanti i profili visionati dal presidente Aurelio De Laurentiis ed i suoi collaboratori, tra questi c’è anche Viktor, attaccante svedese rivelazione dello Sporting Lisbona. Il suo agente è tornato a parlare dell’interesse di vari club, aggiungendo novità importanti riguardo il futuro prossimo del ...

