Guida TV Sky Cinema e NOW | Lubo | Mercoledi 10 Aprile 2024

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai gustarti "47 Ronin", un viaggio nella mitologia giapponese con Keanu Reeves. Il mezzosangue Kai si unisce a un esercito di samurai pronti a vendicare il loro padrone, obbligato a suicidarsi dal tiranno Lord Kira. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "", un complesso ritratto di un uomo nell'opera di Giorgio Diritti presentata a Venezia. La storia segue il nomadee i suoi tre figli portati in un istituto mentre lui è sotto le armi. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "La figlia del generale", un thriller con John Travolta che indaga sulla morte della figlia di un generale in uno scenario sadomaso.Su SkyFamily ...

Guida TV SKY / NOW | 7 - 13 Aprile 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma ... (digital-news)

Sky Original presenta “Marmolada. Madre Roccia”. In autunno su Sky Nature e NOW - Uno straordinario documentario Sky Original racconta l’apertura di una nuova via sulla parete sud della Marmolada, mostrando gli effetti dirompenti del cambiamento climatico e dell’emergenza climatica ...teledigitale

Champions League, dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund: Mediaset, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e formazioni - Champions League: dove vedere Atletico Madrid-Borussia Dortmund Mediaset, Sky o DAZN Mercoledì 10 aprile, 21:00. TV, streaming, formazioni.news.superscommesse

SKY: “Conte difficile per il Napoli, in pole Italiano e Pioli” - Luca Marchetti analizza per Sky le piste del Napoli per il nuovo allenatore: Conte opzione complicata, Italiano e Pioli in pole. Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha fatto il punt ...informazione