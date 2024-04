Guerra al maxi impianto a batterie Sarà una distesa di pannelli solari

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Fauglia (Pisa), 10 aprile 2024 – “Il terreno è stato venduto nel 2022 a dieci volte il valore di mercato", dice Arianna Benedetti coordinatrice nazionale di Potere al Popolo Valdera, prendendo posizione sull’operazione da 53 milioni di euro che poterà alla nascita sulla colline pisane – segnatamente in via Postigiano a Fauglia – di un gigantescodi accumulo di energia green. Un caso esploso a metà marzo quando il sindaco di Fauglia, Alberto Lenzi comunica ai residenti che su un area di circa due ettari di terreno verrà realizzato undiBess da 50 Mw progettato da Fotowaio, controllata spagnola della saudita Abdul Latif Jameel, autorizzato dal Ministeto dell’ambiente e della sicurezza energetica. "ll progetto è devastante si parla di 56 container carichi diagli ioni di litio, del ...

