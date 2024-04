Gruppo di lettura con La portalettere di Francesca Giannone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nuovo appuntamento con ildidella Biblioteca Comunale di Ancona. Questo pomeriggio (ore 17.15) a Palazzo degli Anziani, in piazza Stracca, l’incontro sarà dedicato a "La" di. Il romanzo prende avvio nel Salento degli anni ’30 e racconta una vicenda familiare lunga un ventennio: sentimenti contrastanti, segreti che possono salvare o distruggere legami, lotta per la parità di genere sono solo alcuni dei tanti temi che animano questa opera di una esordiente, che ha ottenuto subito grande successo. Un grande romanzo storico e di formazione, intessuto con maturità e sapienza. La partecipazione aldiè libera. Per informazioni: 0712225049.