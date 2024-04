Grifone di nuovo in volo Una vittoria anche dei tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una prestazione super per una tifoseria super. Il "capolavoro biancorosso" sul terreno della Pianese è stata la giusta ricompensa per i circa trecentomaremmani che sono saliti sull’Amiata: Cretella e compagni hanno stupito in campo, ma Igrossetani, nonostante il caro-prezzo dei biglietti, hanno stupito sugli spalti dimostrando sportività e maturità senza reagire alle provocazioni di alcunilocali. Una domenica di festa in tutti i sensi che ha riaperto le porte della speranza per il gruppo di mister Malotti nella corsa verso il primato quando mancano ancora 4 giornate al termine. E ora I biancorossi devono dare continuità alla prestazione esaltante fornita contro la capolista a cominciare dal match casalingo di domenica contro il Real Forte Querceta. Intanto nella top 11 di serie D stilata dall’Almanacco del ...