Griezmann e Morata | la coppia over 30 tra voglia di riscatto e crisi Alvaro ha segnato un gol in dodici partite

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è solo uno dei tre (Azpilicueta e Llorente) calciatori dell’Atletico Madrid ad aver già vinto la Champions League. Lui porta la ‘croce’ di averla vinta da attore non protagonista superando prima in finale (2013-14) e poi in semifinale (2016-17) la sua attuale squadra. Alla sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (oggi, ore 21), il centravanti spagnolo si presenta con numeri preoccupanti, dopo una prima fase di stagione caratterizzata da 19 gol da agosto a febbraio. Nelle ultimegare, in tutte le competizioni, l’ex Juventus ha infattiun solo gol, contro il Betis, lo scorso 3 marzo. Adesso, senza l’infortunato Depay (tre settimane di stop) Simeone è pronto ad affidargli una maglia da titolare nel reparto d’attacco incon ...