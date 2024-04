Greenpeace contro Ikea | attacco durissimo | “Ora basta!”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’associazione che si batte per la conservazione del patrimonio ambientale, lancia undiretto al colosso svedese: “Deve prendere provvedimenti, altrimenti…”. L’associazione che si batte per i problemi ambientali, ha messo nel mirino il colosso svedese del mercato dei mobili, lanciando accuse dirette. Dopo aver analizzato la catena di approvvigionamento di alcuni prodotti,ha infatti scoperto che alcune aziende romene (che producono dei mobili che vengono poi messi in vendita da), si approvvigionano da diverse foreste primordiali dell’Europa Centrale.attaccaper la deforestazione dei Carpazi. La risposta dell’azienda svedese… – Cityrumors.itUn particolare che coinvolgerebbe sette aziende. ...