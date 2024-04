Green pass globale | l' Italia dice no e l' OMS la minaccia | Ci pensi bene Una scena prevedibilissima

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Così si è rivolto in questi giorni all'il signor Kluge (Oms Europa): "non aderirà a? Ci rifletta". L'affermazione presenta nemmeno troppo obliquamente il retrogusto della. Come sappiamo, per ora, e sottolineo per ora, l'si è opposta all'introduzione del