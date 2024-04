Green pass globale dell’Oms | l’Italia si tira fuori

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Toh: il governo mantiene le promesse. A inizio marzo, Orazio Schillaci, ministro della Salute, aveva dato la sua parola:non aderirà al. Lo scopo dichiarato del progetto era di far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla retedi certificazione sanitaria digitale. Un’idea che agli italiani ricordava troppo gli eccessi orwelliani della stagione del Qr code per controllare l’avvenuta vaccinazione e guadagnarsi il diritto di salire sui mezzi pubblici o entrare nei ristoranti. Nonostante il pressing del leaderEuropa, Hans Kluge, che ha invitato Roma a fare ulteriori riflessioni, l’esecutivo ...

