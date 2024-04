Grecia | morte 3 bambine dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo dell’isola di Chio Salvate 19 persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tredi 5, 7 e 10 anni sonoannegateildidi, questa mattina, aldi, nel Mar Egeo, in. A riferirlo è la guardia costiera greca. In totale, secondo le informazioni delle autorità, sono 19 letratte in salvo. Tra di loro ci sono 8 minori e la madre delleche hanno perso la vita. Stando alle informazioni trasmesse dalla Guardia costiera – e riportate dall’agenzia di stampa greca Amna – sull’imbarcazione stavano viaggiando 22. Dunque non ci sono dispersi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.