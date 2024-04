Grave incidente stradale | 26enne morta sul colpo | Debora lascia i genitori e il fidanzato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Terribilea Soncino, nel Cremonese. Una ragazza di 26 anni,Nisoli, residente a Brignano Gera d’Adda, èdopo essere rimasta coinvolta in un sinistro poco dopo le 8 di oggi, 10 aprile. Ancora da chiarire la dinamica ma, a quanto si apprende, la ragazza era alla guida della sua auto, una Toyota Yaris, sulla strada provinciale ex strada statale 235 di Orzinuovi quando, per cause non ancora del tutto chiarite, si è scontrata con un mezzo pesante a bordo del quale viaggiavano due uomini di 52 e 57 anni. >>“Fuori, tutti e due!”. Amici 23, Todaro e Pettinelli: il pubblico ha visto e sentito abbastanza. “Stavolta è troppo” Per lanon c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 Areu non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Trasportati in ospedale i due uomini rimasti ...