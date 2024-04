“Grande Fratello” | perché si parla di ‘vendetta’ di Alfonso dopo la vittoria di Perla

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 10 aprile 2024) News TV. Ilsi è concluso da più due settimane e ancora sidella mancatadi Beatrice Luzzi. L’attrice di Vivere è stata la più discussa di questa edizione del reality, ma anche la più amata. Infatti in molti non hanno gradito che la vincitrice sia stata, ex volto di Temptation Island. Tra questi pare esserci ancheSignorini, conduttore del reality e direttore del magazine Chi, che questa settimana ha dedicato la sua copertina proprio a Beatrice. Leggi anche: Beatrice Luzzi rivela il suo futuro in tvil “”: dove la vedremo Leggi anche: Giuseppe Garibaldi, nuovo progetto in vistail “”? Cosa ...