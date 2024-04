Grande Fratello | Mirko Brunetti racconta nuovi retroscena sul rapporto con Perla Vatiero e su Greta Rossetti svela che

Figlia d’arte, ma emancipata per quanto difficile dal padre Vittorio Gassman, colosso del cinema e del teatro italiano , anche Paola Gassman ora non c’è più. È morta a Roma all’età di 78 anni dopo ... (iodonna)

Morta Paola Gassman: l’addio del Fratello Alessandro Gassmann - Scomparsa a 78 anni l'attrice teatrale Paola Gassman: l'annuncio del marito Ugo Pagliai e l'ultimo saluto del Fratello Alessandro ...gossipetv

Beatrice Luzzi: “Lasciai la tv per i miei figli, ora sono grandi. Vorrei condurre uno show al femminile” - Beatrice Luzzi si racconta in un'intervista al settimanale Chi, in cui ripercorre la sua esperienza all'interno della Casa e parla anche delle scelte che ...fanpage

Paola Gassman morta, il ricordo del Fratello Alessandro Gassmann: « Sei sempre stata la più saggia di tutti noi» - «Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli ...ilgazzettino