Golf ’Trofeo Immobiliare San Pietro’ | sul green del Cus sono Priani e Chiarolla ad imporsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il campo dadel Cus Ferrara ha ospitato domenica la prima edizione del TrofeoSan Pietro che, grazie alle condizioni meteo finalmente perfette, ha visto al via tantissimi appassionati di tutti i livelli divisi in molteplici categorie. Tra putt precisi e colpi mirati, ilè diventato palcoscenico di una competizione avvincente e di una giornata coinvolgente per tutti i partecipanti. Le conversazioni tra buche e i momenti di relax post gara hanno arricchito l’esperienza complessiva, trasformando il torneo in un’occasione di divertimento e condivisione per tutti i partecipanti. A fine giornata la proclamazione dei vincitori. Questi i risultati: 1° CATEGORIA 1° Lordo SergioG.C.Arzaga 29 1° Netto GiuseppeCus Ferrara 33 2° Netto Roberto Magistris Cus Ferrara 32 ...