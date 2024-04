Golf Santovito detta legge all’Adriatic di Cervia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il circuito Olio DanteCup è tornato a far visitadi. Sabato 6 aprile Simoneè stato il migliore assoluto con 72 colpi, uno oltre il par del percorso nel quale ha realizzato ben quattro birdie. In prima categoria il presidente del circolo Fabio Di Pietro (38) ha confermato l’ottimo periodo vincendo seguito da Maurizio Fontana (37). In seconda punteggi fotocopia per il vincitore Andrea Cottignola (38) e la seconda classificata Isa Domina (37) mentre in terza Andrea Dari (40) ha vinto l’avvincente testa a testa con Marinella Laghi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Domenica uno strepitoso Lamberto Zanzani ha vinto la tappa dellaItaliano Cup by Cantine Santadi, che premia i migliori con l’accesso alla finale al ...