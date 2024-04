Golf | inizia il Masters Tournament | primo major della stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – Tutto pronto per ildei quattrodelal via da domani (giovedì). Un fascino particolare per questa sfida con i migliori giocatori del mondo che scendono nell’ambiente unico dell’Augusta National, il percorso voluto dalla leggenda Bobby Jones, ad Augusta in Georgia. Tanti i motivi d'interesse: la difesa del titolo di Jon Rahm, la presenza di Tiger Woods, il tentativo di Rory McIlroy di completare il “Grande Slam” con l’unicoassente nel suo palmarés, il confronto con i 13 atleti in campo passati alla LIV(Rahm compreso). Senza dimenticare Scottie Scheffler, teso a ribadire la legittimità del suo ruolo di numero uno mondiale, magari bissando il successo ...