Gloria! | recensione | Cenerentola ha il talento di Mozart

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La nostradi!, il bell’esordio alla regia di Margherita Vicario presentato in concorso alla 74ª Berlinale con Galatea Bellugi, Paolo Rossi ed Elio: vitale, irriverente, quasi sempre a fuoco, femminista, con un ritmo che viaggia tra Richardson ed echi di Whiplash Avevamo proprio bisogno di un esordio come!, presentato alla Berlinale di quest’anno. Non solo perché prova a ridare freschezza, vitalità energia al racconto storico in costume che di solito, nel nostro paese, si tinge di melodramma ed enfasi (a parte qualche eccezione), ma anche perché prende un po’ tutte le istanze e le urgenze di stampo femminista di questo tempo storico per riproporle sotto una luce meno didascalica, rappresentando cioè lo zeitgeist nella sua più ardente sincronicità. Merito della visione di Margherita Vicario, qui all’esordio ...