“Gloria!” | l’opera prima della cantautrice Margherita Vicario è un inno alla sorellanza

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Suoniamo per la, qui non si fa la storia” ripete il motivetto di Aria una delle tracce contenute nella bella colonna sonora di! (rigorosamente con il punto esclamativo, a ricordare che si tratta del canto a Dio, non del nome di una persona) film, per lavolta dietro la macchina da presa. Chi conosce la sua musica sa che parla spesso, mescolando generi e lingue, di integrazione, di sesso, di donne e di, ma anche di sentimenti e del ruolo dell’arte e dell’artista in questa nostra società, sempre con un piglio leggero e ricco di grande espressività (aiutata come è dal suo passato di attrice e dal suo amore più volte dichiarato per il musical). Non stupisce, dunque, che nella sua opera ...