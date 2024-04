Gloria! | il primo film di Margherita Vicario | è un omaggio alla creatività delle ragazze

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ha lasciato a mani vuote la Berlinale 2024,! , uno dei dueitaliani in concorso (l’altro è Another End di Piero Messina e, anche in questo caso, nessun premio neppure minore). Però, considerato che si tratta dell’esordioregia di, finora una carriera come cantautrice e attrice, non si può assolutamente parlare di un insuccesso.!, che arriva al cinema l’11 aprile, è la storia di un gruppo dicresciute in un istituto religioso femminilefine del Settecento nei dintorni di Venezia. Teresa (Galatea Bellugi, fresca di nomination ai César 2024 come attrice non protagonista di Chien de la casse) è una giovane muta – almeno così sembra – che lavora come domestica nell’istituto, mentre le altre ...