Gli under 17 di Terzi bloccano sullo 0-0 il quotato Genoa | sconfitti di misura dagli azzurri partenopei gli under 16 Carbone gol | under 15 vittoriosi sul Napoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un buon pareggio per gli17, una sconfitta casalinga per gli16, il successo degli15 per tenere a distanza l’avversario. Questo l’esito dell’ultimo turno, del recente weekend, delle giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali. Partiamo dai più grandi, allenati da Claudio, che impattano sul campo del. Uno 0-0 che permette agli aquilotti di lasciare indietro la Sampdoria (sconfitta dal Pisa) e rimanere settimi in solitaria. Il tecnico schiera Tortorella, Nicolai, Banti, Lorenzelli, Capoduri, Martinelli (77’ Fantinati), Baldetti (77’ Cristodaro), Marchini, Bordoni (75’ Vicari), Felici, Ferrazza (85’ Ferrari); in panchina rimangono Leonardo, Serpe, Menghini e ...

