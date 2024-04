Gli sparano per un debito di droga Ricoverato | spaccia dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nei guai non c’è finito solo chi, secondo l’accusa, la sera del 15 dicembre scorso gli aveva sparato a un ginocchio davanti a un bar di Santerno per undi. Ma i carabinieri hanno arrestato anche l’uomo al centro dell’agguato e la moglie di questi perché in ospedale, a partire giusto da un paio d’ore dall’operazione, avevano continuato ad alimentare lo spaccio della cocaina sotto alle telecamere piazzate dai carabinieri del nucleo Investigativo. E così da sabato scorso Mikel Veliu, 35enne albanese domiciliato a San Pancrazio, si trova in carcere per effetto di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Janos Barlotti su richiesta del pm Lucrezia Ciriello con le accuse di tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate e detenzione illegale di una pistola, presumibilmente un revolver non ancora recuperato: il tutto in concorso con ...