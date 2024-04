Gli scandalizzati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Giorgio Comaschi è un bravo attore comico, ma l'altra settimana non aveva voglia di scherzare. Su Instagram, con l'aria da cane bastonato, ha raccontato quello che gli è successo. E' stato segnalato due volte sui social e perfino punito con una breve sospensione per due filmatini innocui. Il primo, un colloquio surreale con un personaggio di sua invenzione, l'Uomo camion, che sarebbe poi l'uomo della strada. Comaschi chiedeva: ''Sei mai stato in Ucraina?''. E l'Uomo camion rispondeva: ''Ehhh, ma va là, l'Ucraina l'è un pustaz'' (in bolognese, è un postaccio). Qualcuno ha trovato la cosa assolutamente sconveniente e l'ha fatto notare al gestore della piattaforma. Il provvedimento: sospensione per razzismo. Secondo filmato: un video con gli umarell al supermercato che spingono il carrello. Comaschi ne guarda uno e commenta: ''Ecco, quello è pilotato dalla moglie col telecomando da casa''. ...