(Di mercoledì 10 aprile 2024) Glivolontari commessi in, nel quadriennio 2020-2023, registrano un aumento pari al 15%. E' quanto emerge dai dati sull'andamento della delittuosità nel nostro Paese diffusi in occasione della celebrazione del 172mo anniversario delladi Stato. Dati che spaziano dal...

Caccia al furgone rosso: è l’unica, labile, traccia per cominciare a capire qualcosa sul giallo della cappella diroccato di Equilivaz dove venerdì verso le 14,30 un escursionista ha trovato il ... (quotidiano)

Mario Pincarelli , accusato dell' Omicidio di Willy Monteiro Duarte, si sposerà in carcere il prossimo 16 aprile. La moglie si è innamorata di lui vedendolo al telegiornale.Continua a leggere (fanpage)

omicidio Antonella Di Veroli, dopo 30 anni chiesta la riapertura del caso della donna trovata in un armadio - Trent'anni dopo l'omicidio di Antonella Di Veroli ... Sul pavimento però era stato ritrovato solo un bossolo di piccolo carico. Gli accertamenti tenici sul corpo della donna dimostrarono che la morte ...romatoday

In 4 anni gli omicidi volontari sono aumentati del 15%, a quota 329 nel 2023 - Gli omicidi volontari consumati in Italia, nel quadriennio 2020-2023, fanno registrare un aumento del 15%: si è passati da 287 a 329. Le vittime femminili lo scorso anno sono state 119, numero stabile ...ansa

Gli omicidi in Italia sono aumentati: lo conferma la polizia - Tutti i nuovi dati sull'andamento della delittuosità in Italia diffusi in occasione della celebrazione del 172mo anniversario della Polizia di Stato ...today