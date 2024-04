Gli Houthi alzano il tiro | colpita una nave da guerra Usa | si piomba nel caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sale di nuovo alle stelle la tensione nel Mar Rosso. Il portavoce militare dei ribelli yemeniti, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo sciita filoiraniano ha condotto e portato a termine «di nuovo» attacchi contro «le navi portacontainer israeliane Msc Gina e Msc Drawin», oltre alla «daamericana Maersk Yorktown». I ribelli avevano già rivendicato qualche giorno fa di aver preso di mira le due navi Msc di proprietà «israeliana» al largo delle coste dello Yemen. «Le nostre operazioni nel Mar Rosso, Mar Arabico e nell'Oceano Indiano continueranno fino a quando l'aggressione contro i palestinesi non cesserà e l'assedio di Gaza non sarà revocato», ha sottolineato il portavoce in merito al conflitto scoppiato dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele. Stanotte l'esercito degli Stati Uniti, in una ...