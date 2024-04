Gli astrofili negli Usa col naso all’insù | Vedere l’eclissi un’emozione unica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’appuntamento con l’eclisse totale di sole di ieri l’altro è stato un completo successo per il gruppo didell’Altomilanese che ha deciso di assistere dal vivo all’affascinante spettacolo del sole nero. Una decina di persone lo scorso 3 aprile ha staccato un biglietto per gli Stati Uniti con l’obiettivo di osservare, proprio nella zona della totalità, uno dei più suggestivi eventi astronomici. Alberto Ghiotto del Circolodi Trezzano sul Naviglio e Cesare Guaita del Gruppo Astronomico di Tradate insieme ade astrofotografi del Piemonte del Trentino e della Valle D’Aosta hanno fatto rotta per le sponde del lago Nimrod in Arkansas sperando in condizioni climatiche ottimali. Lunedì pomeriggio un cielo terso ha assicurato lo spettacolo osservato da vicino anche attraverso una foresta di telescopi e ...